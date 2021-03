Videregående skoler i Romerike-kommuner vurderes stengt

NTB Innenriks

Tidligere onsdag skrev Dagbladet at Rælingen strammer inn smitteverntiltakene på barnehager og skoler til rødt nivå.

Romerikes Blad skriver at det i tillegg går mot nedstenging av videregående skoler i kommunen. Ordfører Ståle Grøtte i Rælingen kommune bekrefter at det er innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte der nedstengingen vil være tema.

Lillestrøm og Lørenskog vil også vurdere en nedstenging av videregående skoler.

– Jeg har innkalt til ekstraordinært formannskap fredag morgen etter at jeg har fått en anbefaling fra kommuneoverlegen og kommunedirektøren om å stenge videregående skoler fra fredag. Bakgrunnen er at vi har hatt en raskt økende smitte, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik til lokalavisa.

