Videregående skoler i Bodø stenges

Det er Bodø og Bodin videregående skoler som i foreløpig stenger i en uke, som er den tidsperioden loven gir mulighet til, skriver Nordland fylkeskommune på sine nettsider.

– Vi forstår at det er et ganske ekstremt tiltak for elevene, men håper at et slikt inngrep på et tidlig tidspunkt kan forebygge flere stengninger, sier smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

Det siste døgnet er det registrert seks nye smittetilfeller i Bodø. To av dem har ukjent smittevei, opplyser kommunen. Tre av de seks er nærkontakter i karantene, mens en er import-smitte der personen er i karantene.

– De to siste har ukjent smittevei og smittesporing pågår, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

