Vaksinert helsepersonell kan slippe karantene for å gå på jobb

NTB Innenriks

Til nå har disse måttet gå i karantene etter å ha vært i nærheten av smittede selv om de har vært vaksinert, fordi man har vært usikre på om vaksinerte personer kan føre med seg smitte selv om de ikke blir syke.

– Nå vet vi at vaksinerte personer sjelden fører smitten videre til andre. Det gjelder også de som har tatt første dose, sa helseminister Bent Høie (H) under onsdagens pressekonferanse.

Derfor endrer myndighetene nå forskriften slik at helsepersonell som har fått første dose for minst tre uker siden, kan få unntak fra karantene, dersom det er nødvendig for å opprettholde kapasiteten.

Helsepersonellet må likevel være i karantene i fritiden.

Unntaket gjelder for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde behandlingskapasiteten.

Vaksinert helsepersonell kan som hovedregel arbeide mens de venter på prøvesvar, med mindre de jobber med spesielt sårbare pasientgrupper.

Endringen trer i kraft senest fredag.