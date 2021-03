Tiltaksnivå A i Oslo innføres ikke av regjeringen

NTB Innenriks

Viken fikk nylig innført tiltaksnivå A, som innebærer de strengeste koronatiltakene.

Regjeringen har unnlatt å gjøre det samme med Oslo, som den siste tiden har hatt svært høye smittetall.

– Vår vurdering er at byrådet i Oslo har innført strenge tiltak og vurderer ytterligere. Det er Oslo som selv bestemmer sine tiltak nå, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Delvis strengere i Viken

At Oslo ikke omfattes av tiltaksnivå A etter koronaforskriften, gjør at Viken på visse områder har strengere tiltak. Eksempelvis har Viken måttet stanse toppidretten og stenge studiestedene.

– Oslo har over langt tid hadde veldig strenge tiltak. At Oslo ikke har alle tiltakene i A, vil ikke være et argument for å endre A, sier Høie.

Helseministeren regner likevel med at Oslo bruker tiltaksnivået i arbeidet med å fastsette lokale tiltak.

Oslo var pålagt strenge, regionale tiltak i forbindelse med mutasjonsutbruddet i Nordre Follo, men har siden 18. februar «kun» vært bundet av lokale og nasjonale tiltak.

Koronastengt Oslo

Ytterligere innstramminger i Oslo trådte i kraft onsdag. Det ble blant annet heldigital undervisning for ungdomsskolen, videregående skole og voksenopplæringen, samt forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.

– Byrådet har tatt i bruk de sterkeste verktøyene vi har i verktøykassa for å få ned smitten. Samtidig er ikke dette noe vi kan vedta oss ut av gjennom tiltak alene. Det hviler et stort ansvar på hver enkelt av oss, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagbladet.

Døgnrekord

Hovedstaden har registrert 495 nye koronasmittede det siste døgnet. Det er 214 flere enn onsdag i forrige uke og det klart høyeste så langt under pandemien.

– Smittetallene fra i går er svært høye. Det viser alvoret og hvor aggressiv den britiske, muterte varianten av viruset er, sier Johansen.

Den sosiale nedstengingen av Oslo har vart siden tirsdag 10. november.

(©NTB)