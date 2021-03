Store forskjeller i testkapasitet i osloområdet

NTB Innenriks

– Vi ser en bratt øking i testbehov. I uke 9 testet vi 3,6 prosent av innbyggerne mens vi i forrige uke kom opp i 4,7 prosent og vi opplever at behovet fortsatt er stigende. Vi kan imidlertid oppskalere de testtiltakene vi har, så vi kan fint teste 5 prosent av befolkningen, som er kravet, skriver kommunikasjonssjef Heidi Lippestad i Lillestrøm kommune i en epost til NTB.

12. mars skrev Romerikes Blad at innbyggere har opplevd ventetid på seks dager for å få koronatest i Lillestrøm kommune. Siden juni i fjor har det vært forventning om at kommuner og laboratorier kan teste minst 5 prosent av befolkningen per uke i perioder med høye smittetall.

– Erfaringen har vist at det har vært tilstrekkelig i perioder uten de største smittetoppene, men flere kommuner har registrert at det har vært behov for å teste opp mot 10 prosent av innbyggerne per uke, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NTB.

Lørenskog: test på dagen

Vest for Lillestrøm ligger Lørenskog. Kommunen har et smittetrykk som overgår elleve av Oslos 15 bydeler. Testkapasiteten er imidlertid ikke et problem.

Kommunikasjonssjef Bettina Thorvik opplyser til NTB at kommunen testet 8,4 prosent av befolkningen i uke ti, og kunne tilby test på dagen. De har en plan for rask oppskalering til 12 prosent – altså én av åtte.

NTB har vært i kontakt med flere av Oslos nabokommuner. Ullensaker kommune kan teste én av ti, Nittedal kan teste opptil 8 prosent av innbyggerne.

Nordre Follo melder at de har kapasitet til å teste 6 til 7 prosent av innbyggerne. Asker er rigget for å teste 5 prosent, og kan øke noe dersom det blir nødvendig. Bærum opplyser også at de klarer målet om 5 prosent uten problemer.

Oslo: fra krisesituasjon til høy kapasitet

I fjor sommer ble det kjent at Oslo kommune hadde langt lavere kapasitet enn Helsedirektoratet anbefalte. Selv om det var en periode med lav smitte, anbefalte direktoratet at alle kommuner skulle kunne teste 1,5 prosent av innbyggerne i uka.

Det tilsvarte 10.000 tester for Oslo. Hovedstaden lå da på i underkant av 5.000 i uka. I dag ligger Oslo på et langt høyere nivå. I uke ti testet Oslo kommune 7,2 prosent av innbyggerne.

– Oslo kan garantere en testkapasitet på 6,4 prosent av befolkningen, det vil si 44.630 tester. Men vi har uker og dager med betydelig høyere prosent, skriver kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup Dall-Larsen i Helseetaten i Oslo kommune.

