Smitterekord i Ullensaker

NTB Innenriks

– Det er urovekkende, men dessverre ikke overraskende med tanke på den utviklingen vi ser i hele regionen, sier ordfører Eyvind Schumacher (Ap) til Romerikes Blad.

34 nye smittetilfeller er det høyeste som er registrert i kommunen siden pandemien startet.

I forrige uke ble 2.787 personer i Ullensaker testet. Schumacher sier at de ønsker at folk skal ha lav terskel for å teste seg.

– Likevel er det stor grunn til å tro at vi har den høyeste smitten i kommunen nå under hele pandemien. Vi ser at det er en tredje bølge på gang, og det har man nesten forventet, sier han.

(©NTB)