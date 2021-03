Lege i Tønsberg dømt for mishandling av familien

NTB Innenriks

Ifølge Byavisa Tønsberg falt dommen i Vestfold tingrett.

– Vi har allerede anket til lagmannsretten. Min klient er klar på at han er uskyldig, sier forsvareren til mannen, advokaten Jon Anders Hasle.

Mannen er i tingretten dømt til å betale hver av de fornærmede 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

Paret fortsatte ifølge dommen å bo under samme tak selv etter at ekteskapet formelt ble avsluttet for mer enn ti år siden.

Forsvareren ber om at eventuelle konsekvenser for mannens utøvelse av legeyrket først avgjøres etter ankebehandlingen.

