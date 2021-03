Høye smittetall i Drammen: Kan bli en dyster påske for mange

NTB Innenriks

52 av de nye smittede er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, opplyser Drammen kommune på sine nettsider.

Kommuneoverlege John David Johannessen sier det kan være variasjoner fra dag til dag, ettersom det tar tid for å få svar på prøvene som analyseres.

Han mener man derfor ikke må lese de daglige tallene for kategorisk.

– På samme måte som 28 tilfeller i går ikke kunne tolkes som at smitten var på vei ned, kan vi ikke tolke dagens tall som at smittetrykket har økt ytterligere. Vi må se utviklingen over noen dager, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune onsdag.

Siden økningen i Drammen ble registrert for ni dager siden, er det et gjennomsnitt på 42 tilfeller per dag.

Johannessen sier gjennomsnittstallene gir oss et godt bilde på hvor smittetrykket ligger for tiden.

– Det er for høyt, og vi har en stor jobb å gjøre foran oss for å redusere smittetrykket fram mot påske. Nå er det halvannen uke igjen til påskeferien starter for mange, og den kan dessverre bli ganske dyster for mange hvis vi ikke får redusert smittetrykket, sier Johannessen.

