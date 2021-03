FHI: Flere smittede, flere innleggelser og økt R-tall i uka som gikk

NTB Innenriks

I forrige ukerapport viste Folkehelseinstituttets utregninger at R-tallet i Norge var på 1,33. Nå er tallet justert opp til 1,4 nasjonalt, og FHI mener at dette er det gjennomsnittlige R-tallet siden 22. februar.

Et reproduksjonstall på 1,4 betyr at 100 koronasmittede gir viruset videre til 140 personer. R-tallet er det høyeste på ett år i Norge, men FHI understreker at det er betydelige forskjeller mellom fylkene.

Økningen i R-tallet kommer etter en kraftig hopp i tallet på smittede sist uke.

Totalt ble det påvist 5.337 koronatilfeller i Norge, en økning på 28 prosent fra uka før, og det høyeste antall meldte tilfeller på én uke siden pandemiens start, ifølge Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 10.

Høyeste smitte siden våren 2020

Oslo hadde klart flest meldte tilfeller per 100.000 innbyggere (471 i uke 9 og 10 samlet), etterfulgt av Viken (287) og Vestfold og Telemark (219).

– I deler av landet er det nå en rask økning av insidens av både tilfeller og sykehusinnleggelser. Dette skyldes trolig at nye virusvarianter er blitt dominerende. Situasjonen er alvorlig i flere kommuner på Østlandet, skriver FHI i ukerapporten.

Folkehelseinstituttet anslår at 72 prosent av dem som er smittet med koronaviruset i Norge nå, er smittet med den engelske virusmutasjonen.

Andelen fordeler seg ulikt mellom landets fylker og er høyest i Oslo (82 prosent) og Vestfold og Telemark (73 prosent), og lavest i Nordland (6 prosent) og Agder (15 prosent).

Det ble utført 190.223 koronatester i uke 10. Andelen positive prøver var 2,81 prosent.

Kraftig økning i innleggelser

Det har også vært et økende antall koronasyke personer som har blitt lagt inn på sykehus i Norge den siste uka. Totalt ble 153 personer lagt inn på sykehusene i forrige uke.

Ifølge FHI er dette tallet det høyeste på én uke siden slutten av mars 2020.

Det er en økende trend i nye innleggelser i alle aldersgrupper mellom 30–79 år. Den siste uka er åtte personer under 30 år lagt inn på sykehus med koronasmitte, og det er 20 nye innleggelser i aldersgruppen 30–39 år, dobbelt så mange som uka før.

I alt er har det vært 385 nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak de siste fire ukene. Medianalderen blant de innlagte er 55 år, mens 63 prosent er menn. Blant de 153 nye covid-pasientene i forrige uke, var 78 født utenfor Norge.

Til tross for en økning i meldte tilfeller og en økende trend i nye sykehusinnleggelser ligger dødsfallene på et lavt nivå. I forrige uke ble det meldt om fem dødsfall.