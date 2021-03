Biffer og fileter trekkes tilbake - sjekk fryseren

NTB Innenriks

11. mars kalte Norgesgruppen tilbake all kjøttdeig, karbonadedeig og burgere fra partier som kan inneholde salmonella som ble oppdaget i importert kjøtt fra Tyskland.

Partiet med storfekjøtt ble importert til Norge av Prima Jæren. Mattilsynet har tidligere opplyst at de følger opp virksomheten.

Det var i starten av mars at det ble registrert flere tilfeller av smitte med tarmbakterien Salmonella Enteritidis i flere norske fylker. Ti personer ble så syke at de måtte legges inn på sykehus.

Fant likheter med kjøttprøve

Den aktuelle prøven av kjøttpartiet ble tatt av Prima Jæren selv, i slutten av januar i år. Innledende analyse viste funn av salmonella. Veterinærinstituttet identifiserte at det er snakk om Salmonella Enteritidis gjennom egne analyser.

Da FHI oppdaget at folk var blitt salmonellasyke, sammenlignet Veterinærinstituttet og FHI prøvene, og fant at de var genetisk like. Begge prøvene ble analysert ved hjelp av metoden som kalles helgenomsekvensering.

Nå kalles flere storfeprodukter tilbake, blant annet flere biffer og fileter. Alle produktene som er omfattet av tilbakekallingen, er utgått på dato og finnes ikke lenger i butikk, men forbrukere kan ha produktene i fryseren.

Disse produktene tilbakekalles

* Folkets kjøttdeig, mager kjøttdeig, hamburger og baconburger. Holdbarhetsdato: 09.02.2021

* Folkets karbonadedeig. Holdbarhetsdato: 07.02.2021

* Folkets kjøttdeig og karbonadedeig. Holdbarhetsdato: 08.02.2021

* Folkets Storfe Ytrefilet Bit. Holdbarhetsdato: 06.03.2021

* Folkets Storfe Entrecote, Mørbrad, Ytrefilet, Indrefilet og Pepperbiff. Holdbarhetsdato: 07.03.2021

* Meny kjøttdeig. Holdbarhetsdato: 08.02.2021

* Meny kjøttdeig, mager kjøttdeig, karbonadedeig, hamburger, baconburger, Angusburger. Holdbarhetsdato: 09.02.2021

* Meny Storfe Entrecote, Mørbrad, Indrefilet, Mørbradfilet. Holdbarhetsdato: 07.03.2021

* Spar kjøttdeig og karbonadedeig. Holdbarhetsdato: 08.02.2021

* Spar kjøttdeig, mager kjøttdeig, hamburger og baconburger. Holdbarhetsdato: 09.02.2021

* Spar Storfe Entrecote, Mørbrad skivet, Indrefilet og Pepperbiff. Holdbarhetsdato: 07.03.2021

* Kiwi Billig middag karbonadedeig. Holdbarhetsdato: 09.02.2021