– Nå er jeg lykkelig, men samtidig føler jeg meg helt tom. Det er seks års kamp som endelig er over, sier Vidar Hoel til NRK.

Han er talsmann for de 14 familiene som har fått medhold i at det er søppel som råtner og krymper nede i bakken som er skyld i at husene deres blir skjeve i Lillestrøm kommune.

Dette er andre gang beboerne går seirende ut av en rettssak mot Lillestrøm kommune. Også i tingrettsdommen fra i fjor ble huseierne tilkjent en tilsvarende erstatning.

