226 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – to flere enn dagen før

NTB Innenriks

34 av pasientene får respiratorbehandling. Det er tre flere enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt onsdag.

199 av koronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, tolv er innlagt i Helse vest, ni er innlagt i Helse nord, og seks er innlagt i Helse Midt-Norge.

Siden februar i fjor har 82.455 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser onsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Høye smittetall

1.156 nye koronasmittede ble registrert i Norge det siste døgnet. Det er første gang det blir registrert over 1.000 smittede på ett døgn. 495 av tilfellene er i Oslo.

Smittetallene bekymrer helseminister Bent Høie (H).

– Vi er bekymret for at vi ikke ser toppen av den tredje bølgen ennå og at det vil kunne fortsette. Det tar ofte én til to uker før tiltakene slår ut på smittetallene, sier Høie til NTB.

Rekord på 325 innlagte

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at smittetallene vil nok fortsette å øke før det snur.

– Det kan uansett være at trenden snur om to uker hvis etterlevelsen av tiltak er god. Hvis vi får ned R-tallet ganske raskt, kan dette skje, sier Nakstad.

Det høyeste antallet innlagte koronapasienter var 325, hvorav 99 fikk respiratorbehandling. Det skjedde 1. april i fjor.

