Utdanningsforbundet i Oslo: – Tror ikke byrådets tiltak er tilstrekkelige

– Helsebyråd Steen konstaterer at smitteøkningen er størst i aldersgruppen 0–15 år og at mye av smitten kan spores tilbake til barnehage og skole. Vi er derfor ikke beroliget og stiller spørsmål ved om tiltakene som iverksettes er kraftfulle nok for å slå ned smitten, sier leder Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet i Oslo til Utdanningsnytt.

Mandag stengte Oslo kommune ungdomsskoler og videregående skoler, mens det blir hjemmeskole i enkelte bydeler også for elever på 5. til 7. trinn.

Andersen sier at mange av medlemmene deres likevel er redde for at smitten også vil spre seg blant de yngre barna.

– Dessverre tror jeg ikke tiltakene som ble presentert mandag er tilstrekkelige.

Hun mener blant annet at man bør redusere antallet barn og elever ytterligere og stenge flere skoler i områder med høy smitte.

