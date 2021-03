Utdanningsforbundet: Skoler og barnehager ikke kompensert for ekstrautgifter

NTB Innenriks

I to ulike undersøkelser, som begge er gjennomført av Respons Analyse for Utdanningsforbundet blant barnehagestyrere og rektorer, kommer det fram at 32 prosent av barnehagene og 22 prosent av skolene ikke har fått kompensert for ekstrautgifter under koronapandemien.

37 prosent av skolene og 32 prosent av barnehagene har kun fått dekket deler av ekstrautgiftene.

Verre siden oktober

For barnehagenes del synes situasjonen å ha blitt forverret siden oktober i fjor, da en tilsvarende undersøkelse ble foretatt. Den gang svarte 43 prosent av barnehagestyrerne at de i nokså liten grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt fikk dekket merutgifter. I dag sier altså 64 prosent at de ikke eller bare delvis har fått kompensasjon.

70 prosent av barnehagene og 40 prosent av skolene har heller ikke fått løfter om videre kompensasjon.

Bare 13 prosent av barnehagene har fått kompensert alle ekstrautgifter til blant annet ekstra renhold og økt bemanning. Det samme gjelder 34 prosent av skolene, viser undersøkelsene.

Verst på videregående

Her trekker imidlertid de videregående skolene ned. Bare én av fire rektorer her, 26 prosent, rapporterer at de har fått alle ekstrautgifter dekket.

Et ekspertutvalg konkluderte i november i fjor med at deler av ekstramidlene som tilføres kommunene, burde øremerkes barnehager og skoler for ekstra utgifter til smitteverntiltak.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har flere ganger forsikret om at merutgifter vil bli kompensert, mens statsminister Erna Solberg (H) har påpekt at det er kommunenes ansvar å sørge for at pengene kommer helt ut til barnehager og skoler.

