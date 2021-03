Stord vurderer strengere koronatiltak

NTB Innenriks

Mandag ble det påvist 19 nye koronatilfeller i kommunen. Det førte til at det tirsdag ble innført hjemmeskole. Nå vurderes det å iverksette strengere tiltak, varsler Stord kommune.

De skriver videre at smitten er sterk i barne- og ungdomsmiljøet, men at smitten i stor grad er mulig å spore.

Kommunens kriseledelse har tirsdag gjennomført et møte med Folkehelseinstituttet (FHI), folkehelsedirektoratet, Statsforvalteren og nabokommunene Fitjar og Bømlo. Det har ført til at kommunene arbeider med å innføre lokale forskrifter. For Stord sin del vil dette bli tatt opp på et ekstra møte i formannskapet i dag, skriver kommunen.

