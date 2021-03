Solberg: Mye er usikkert inn i budsjettarbeidet

NTB Innenriks

– Det vil fortsatt være mange store usikkerhetsmomenter, ikke minst knyttet til hvordan vi klarer å bekjempe arbeidsledighet og få mer vekst i privat sektor som er helt avgjørende fremover, sa Solberg under regjeringens pressekonferanse før budsjettforhandlingene i Hurdal.

Samtidig påpekte hun at det gikk bedre i fjor enn det regjeringen først trodde. Statsministeren sa at det er vekstkraft i norsk økonomi, og at flere gründere tok sjansen på å starte for seg selv under koronaåret.

– Så det er ikke bare pessimistiske tegn i norsk økonomi, men også ganske mange optimistiske tegn, la hun til.

Solberg nevnte også to punkter som blir viktige i forhandlingene:

– De to viktige tingene for oss kommer til å være hvordan vi skal ta med oss videre konsekvensene etter pandemien. Det vil være en del bedrifter som kommer til å gå konkurs det neste året. Vi må også se på langtidsvirkninger på andre områder, for eksempel knyttet til helse, sa Solberg.

(©NTB)