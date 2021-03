Regionale koronatiltak i seks kommuner i Vestfold forlenges

NTB Innenriks

Færder, Holmestrand og Tønsberg har allerede vært på regjeringens strengeste tiltaksnivå, A (særlig høyt tiltaksnivå), mens Larvik, Horten og Sandefjord nå går over fra tiltaksnivå B til tiltaksnivå A, opplyser regjeringen.

I de tre førstnevnte kommunene er det fremdeles en del smittede med ukjent smittevei, og smittesporingskapasiteten er under press. I de tre andre er oversikten bedre, men situasjonen vurderes fremdeles som ustabil.

– Alle seks kommunene ønsker at regjeringen skal innføre tiltaksnivå A, som er det strengeste tiltaksnivået vi har. Regjeringen forlenger derfor tiltakene til og med 6. april. Det skal gjøres en ny vurdering av tiltaksnivåene før påske, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Tiltakene betyr blant annet påbud med hjemmekontor for dem som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler. Dessuten må blant annet treningssentre, svømmehaller, biblioteker, museer og kinoer holde stengt, mens serveringssteder kun kan tilby takeaway.

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys med unntak av begravelser og bisettelser. Det er ikke tillatt å organisere idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og unge.

Det gjøres unntak for utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år i grupper under ti personer, der alle er fra samme kommune.

Tiltakene ble først iverksatt 5. mars.

