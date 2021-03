Rapport: Flyulykken ved Arendal i 2019 skyldtes trolig dårlig vedlikehold

NTB Innenriks

Under innflygingen til Gullknapp lufthavn i Arendal stoppet motoren. Elflyet måtte nødlande i Nordnestjønn og endte opp ned i vannet.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor satt bak spakene og statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo (H) var passasjer. Begge kom uskadd fra ulykken.

I rapporten fremgår det at kjølevæskenivået var for lavt.

– Funn i undersøkelsen tyder på at det ble fylt på for lite kjølevæske i forbindelse med et motorskifte utført av flyets vedlikeholdsorganisasjon i Norge. Mangelfulle beskrivelser i prosedyren for fylling av kjølevæske i fabrikantens vedlikeholdshåndbok medvirket til dette, skriver Havarikommisjonen.

Kommisjonen fremmer fire sikkerhetstilrådinger.

Flygingen var en demonstrasjonsflyging i forbindelse med Arendalsuka 2019. Flyet var Avinors eget elfly, som ble innkjøpt i 2018.

