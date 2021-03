NTB Innenriks

– Det er svært beklagelig at vi får et utbrudd av koronasmitte på en av våre sengeposter, og at en pasient dør som følge av dette. Våre tanker går til de pårørende, sier klinikkleder Rolf Riise til Dagbladet.

Etter smitteutbruddet på ortopedisk sengepost på Ullevål sykehus i månedsskiftet februar/mars, er det nå bekreftet at totalt 17 pasienter og 24 ansatte ble smittet.

Dødsfallet er meldt Helsetilsynet, opplyser sykehuset til avisen.

