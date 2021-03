Oppdal stenges for å få bukt med virusvariant

NTB Innenriks

– Dersom man får et større utbrudd, kan det bli svært krevende å stanse dette, noe som tilsier at tiltakene bør iverksettes før det store utbruddet er et faktum, skriver kommunen på sine nettsider, ifølge opp.no.

Restauranter, kafeer og barer stenges, men det blir muligheter for takeaway. Også kinoer, konsertsteder og andre kultursentre stenges.

Arrangementer forbys, skjenkestopp innføres, og det blir påbudt med hjemmekontor for alle som har mulighet. Munnbindpåbud innføres også.

Tiltakene trer i kraft natt til onsdag og varer i første omgang til 24. mars.

(©NTB)