NTB Innenriks

64 nye smittede er et kraftig hopp fra mandag (21 nye smittede), og det høyeste antall smittede på et døgn i kommunen. Den forrige smitterekorden var 27. februar da 44 personer testet positivt for koronaviruset, skriver Budstikka.

Så langt har 2.455 personer fått påvist covid-19 i Bærum under pandemien.

Mandag ble det innført nye nasjonale smitteverntiltak for alle kommunene i Viken, deriblant Bærum.