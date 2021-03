Kommuner vest for Oslo setter skoler på rødt nivå

NTB Innenriks

Tirsdag ble både barnehager og barneskoler satt til på rødt nivå, slik ungdomsskole og videregående skoler i kommunen ble på fredag, skriver Drammens Tidende.

På rødt nivå vil skolene fortsatt være åpne, og undervisningen vil primært skje i klasserommet med lærer til stede.

Tirsdag ettermiddag var over tusen elever i Drammen satt i karantene, mens antallet for barn i barnehagen er 70.

I Lier kommune settes alle barnehager, grunnskoler og videregående skoler på rødt nivå fra og med onsdag 17. mars, skriver Lierposten.

Til avisen sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring at hun er bekymret for hvilke konsekvenser så strenge tiltak vil ha for barn og unges folkehelse og psykososiale miljø.

– Men utviklingen de siste dagene gir oss dessverre ikke noe valg. Jeg håper at denne innskrenkingen slår ned utbruddene, slik at vi kan gi lettelser etter påske, sier Bjerring.

Tirsdag ble det også besluttet at barneskolene i Asker blir satt til rødt nivå fra mandag 22. mars, skriver Budstikka. Dette gjelder til 26. mars.

Det er også innført rødt tiltaksnivå i Bærumsskolene fra mandag 15. mars til 26. mars. Her er halvparten av de 64 nye smittetilfellene i kommunen er knyttet til skoleelever, skriver avisen.

(©NTB)