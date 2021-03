Kommunene på Haugalandet ber om strenge regionale tiltak

NTB Innenriks

Tiltaksnivået innebærer blant annet stenging av servingssteder, de fleste butikker, treningssentre, ølkraner, biblioteker, idretts- og fritidsaktiviteter, universiteter og høyskoler.

Haugalandet består av Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira og Vindafjord. Sveio er også blant kommunene som ønsker forsterkede tiltak.

Helse- og omsorgsdepartementet fatter en avgjørelse i løpet av dagen, opplyser Tysvær kommune.

– Vi står i en alvorlig situasjon med stor smitte på Haugalandet, og vi er bekymret blant annet for test- og smittesporingskapasiteten og sykehuskapasiteten, sier Tysvær-rådmann Sigurd Eikje.

Haugesund har registrert 27 nye koronasmittede det siste døgnet, noe som er smitterekord i kommunen. Snittet de siste dagene har ligget på rundt 18 tilfeller.

– Det tilsvarer over 300 i Oslo, så nå er vi plutselig på Oslo-nivå eller som de var for en uke siden. Det er bakgrunnen til at vi nå ser at vi må ta ennå et sterkt grep og heller vurdere i neste uke om det går an å lette noe, sa ordfører Arne-Christian Mohn på en pressekonferanse.

Mandag kveld døde en koronasmittet pasient på Haugesund sykehus. Det var det første koronarelaterte dødsfallet i Helse Fonna.