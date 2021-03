Kommunene i Vestfold vil videreføre strenge koronatiltak

NTB Innenriks

I løpet av dagen sender Statsforvalteren et skrift til Helsedirektoratet der de ber om at det innføres særlig høyt tiltaksnivå for alle deres kommuner til og med 6. april.

Statsforvalteren og kommunene i tidligere Vestfold kom fram til avgjørelsen under et møte tirsdag, melder de på sine nettsider.

Bakgrunnen er at smitten ikke har gått ned i kommunene.

Alle de seks kommunene står nå sammen om å ønske særlig høyt tiltaksnivå (5A). Fra tidligere har Horten, Sandefjord og Larvik tiltak på delvis høyt nivå (5B), og det går dermed mot en innstramming i disse kommunene.

Vestfold og Telemark har en stigende smittetrend og siste døgn var det registrert 78 nye smittetilfeller. Smitten er størst i Tønsberg med 25 nye smittetilfeller siste døgn, men også smitten i Skien og Sandefjord har vært økende de siste to ukene. Dette skal i hovedsak skyldes den britiske mutasjonen av koronaviruset.

Tidligere tirsdag kom det også fram at Sykehuset i Vestfold utsetter operasjoner på grunn av mange koronapasienter.

