Ap forbi Høyre på ny meningsmåling

NTB Innenriks

De to partiene var riktignok like store i målingen, som er utført av Sentio, tilbake i juni. Men etter at pandemien virkelig slo inn i Norge for et år siden, har Ap altså ikke klart å passere Høyre – før nå.

– En godt likt statsminister og korona-håndteringen har vært Høyres beste kort, og når vaksineleveransene går tregt samtidig som smitten øker, kan det bidra til at tilliten til Solberg og Høyre faller, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Arbeiderpartiet får 23,5 prosent oppslutning i målingen. Dersom prosentandelen sto seg til valget, ville de sammen med SV og Sp fått 92 mandater og stortingsflertall.

Også Frp får en opptur på målingen. Etter tre strake målinger på under 10 prosent får de nå 12 prosent oppslutning på marsmålingen. I februar fikk de kun 7,5.

De øvrige partiene gjør det slik på målingen (endring fra forrige måling i parentes): Sp: 18,6 (+0,2), SV: 7,8 (-0,8), Rødt: 4,1 (+0,3), MDG: 3,3 (-1,4), V: 2,9 (+0,2), KrF: 2,4 (-0,9), Andre: 2,7 (-0,3).

Målingen er gjennomført mellom 9. og 14. mars gjennom 1.000 intervjuer. Feilmarginen er fra 1,1 til 3,3 prosent.

(©NTB)