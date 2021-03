NTB Innenriks

Det er det høyeste antall smittede registrert på ett døgn i regionsenteret på Haugalandet, melder Haugesunds Avis.

452 personer er blitt testet ved kommunens teststasjon i starten av denne uka, melder kommunen i en epost tirsdag morgen.

– Det er over 100 personer i isolasjon per dags dato og et stort antall i karantene, opplyste kommuneoverlegen mandag kveld.

Tirsdag vil kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen og ordfører Arne-Christian Mohn orientere om smittesituasjonen i kommunen.

