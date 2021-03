Stor koronanedgang i gudstjenestedeltakelser

NTB Innenriks

På en gjennomsnittlig gudstjeneste i 2019 var det 89 deltakere, mens det tilsvarende tallet for 2020 var 49, viser de foreløpige Kostra-tallene som SSB publiserte mandag.

– Tallene for 2020 er ekstraordinære fordi 2020 var et ekstraordinært år, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Hun viser til at kirken kun opererte som normalt i ti uker i fjor.

Kirkene var underlagt antallsbegrensninger på mellom 50 og 200 personer over halve året, og helt stengt i to måneder. I tillegg har avstandskravene gjort at mange kirker ikke hatt plass til 200 personer i de periodene det har vært tillatt.

Selv om det fysiske oppmøtet i kirkene har gått ned, har antallet som har deltatt på digitale gudstjenester skutt i været. Nesten halvannen million deltok på digitale gudstjenester i fjor.

Tallet omfatter ikke seertall på strømming av gudstjenester der det samtidig har vært menighet til stede i kirkerommet.

