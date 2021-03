Rykk tilbake til start og skalk lukene – Oslo stenger ned mer enn noen gang

NTB Innenriks

– Det er ingen tvil om at vi er inne i en tredje smittebølge, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han mandag stengte byen ytterligere ned.

– Samlet sett er dette de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Oslo til nå i pandemien, sier byrådslederen.

Da Oslo i likhet med Norge ble hastestengt i mars i fjor, fikk iallfall kjøpesentrene og andre forretninger holde åpent hvis de ville. Og da kjøpesentrene ble stengt i mutantnedstengningen denne vinteren, ble skolene holdt åpne.

Nå stenges det meste ned i hovedstaden. Sentrene har vært stengt i flere uker allerede, og på barer og utesteder, som for øvrig er helt stengt for annet enn take away, er det ikke blitt skjenket en dråpe alkohol siden november.

Skjermer de yngste barna

I tillegg stenges nå ungdomsskoler og videregående skoler, mens det blir hjemmeskole i enkelte bydeler også for elever på 5. til 7. trinn. Dette gjelder bydelene med høyest smittetrykk.

Tiltakene varer til 6. april. Også barnehagene i hovedstaden blir stengt i påskeuken.

– Etter påske vil skolene gå tilbake på rødt nivå. Vi skjermer de yngste barna for videre tiltak. Å holde åpent for de yngste barna er ekstremt viktig. Men jeg vet at det å holde åpent i den situasjonen vi er i nå, også er ekstremt krevende. Ansatte opplever en enorm belastning, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Ber om nytt krafttak

Etter urovekkende smitteutvikling før og i helgen så ikke Oslo-byrådet andre utveier. Byrådslederen som for litt over en måned siden advarte mot at Oslos befolkning er på bristepunktet hva gjelder tiltak, strammer ytterligere til.

For dem som ikke har barn, blir det også innstramminger. Det blir ikke tillatt å ha mer enn to personer på besøk i private hjem.

– Dette er et svært inngripende og alvorlig tiltak. Vi vet at veldig mange i byen allerede lever som om dette er regelen. Men vi vet også at det er for mange som samles i private hjem, og som fremdeles har for mye kontakt, sier Johansen.

– For å holde oslofolk trygge har vi i dag besluttet å gjøre det som trengs for å slå ned smitten. Hvis alle nå bidrar i et krafttak de neste ukene og følger alle regler og møter færrest mulig, så kan vi sammen slå ned smitten og bidra til å åpne opp samfunnet igjen, sier Johansen.

Samtidig holdes frisører, skjønnhetssalonger og andre en-til-en-behandlere åpne. Dette er nå det eneste innslaget som gir et levende bybilde i hovedstaden.

Gå en tur i sola og ha håp

I tillegg blir det et forbud mot sosiale sammenkomster. Rådet er som det har vært før: Gå en tur, tenk på vårsola og hold ut litt til.

– Vi er på et for høyt smittevernnivå i Oslo, men vi kan slå smitten ned. La oss gjøre det, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Kommunene rundt Oslo, som fortsatt har åpne kjøpesentre og mindre inngripende tiltak enn hovedstaden, var mandag i intensiv møtevirksomhet.

Også der stiger smittetrykket, og i møter med Statsforvalteren ble kommunene enige om at de trenger overordnede nasjonale tiltak. Disse blir offentliggjort seinest tirsdag, ifølge Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Blant tiltakene som trolig innføres i disse kommunene er rødt nivå på skolene, altså et hakk under nivået Oslo har lagt seg på.

