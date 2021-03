Redd Barna advarer mot skolestenging i Oslo

NTB Innenriks

– Nå må vi ikke gjenta feilene som ble gjort med full nedstenging i fjor vår, da så vi at en av seks barn og unge ble utsatt for en form for vold eller overgrep i perioden de var isolerte hjemme, sier leder Monica Sydgård i Redd Barnas Norgesprogram.

Hun mener Oslo må tilrettelegge for godt smittevern i skoler og barnehager, og få ressurser til å gjøre dette. Redd Barna peker på at helsedirektør Bjørn Guldvog nylig uttalte i Aftenposten at skolestengningene våren 2020 førte til store omkostninger for barn og unge.

– Nå må vi holde hodet kaldt. Å stenge skoler og barnehager er et svært inngripende tiltak med enorme negative konsekvenser for barn og unges liv, sier Sydgård.

(©NTB)