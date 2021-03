Nakstad fornøyd med Oslo-tiltak: – Ingen tvil om at vi er på full fart inn i en tredje smittebølge

NTB Innenriks

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slo fast at vi er inne i den tredje bølgen da han mandag stengte hovedstaden ytterligere ned.

– Smittenivået i Norge de siste dagene har ligget høyere enn ved årsskiftet da vi nådde toppen av bølge nummer to. Det er ingen tvil om at vi nå er på full fart inn i smittebølge nummer tre. Den skyldes det nye britiske muterte viruset og er utvilsomt vanskeligere å håndtere enn smittebølge nummer én for et år siden, sier Nakstad til NTB.

Oslo stenger ungdomsskolene og videregående, samt 5. til 7. trinn i enkeltbydeler med høy smitte.

– Dette er godt begrunnede, målrettede, nødvendige og forholdsmessige tiltak. Det vil kunne snu smitteutviklingen i Oslo hvis de følges av innbyggerne, sier Nakstad.

(©NTB)