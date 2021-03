Legemiddelverket venter på EU-konklusjoner om AstraZeneca-vaksinen

NTB Innenriks

– Hvis man etter en vurdering kommer til at risikoen er større enn nytten – og jeg må bare presisere at det er det ikke i dag, per i dag tror vi at nytten er større enn risikoen – da vil bildet kunne bli annerledes, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Han sier at denne typen vurderinger av legemidler og vaksiner er helt vanlig.

Etter flere meldte tilfeller av mulige alvorlige bivirkninger fra AstraZenecas koronavaksine, skal det være møter på europeisk nivå om saken senere i uka.

– Nå må vi vente og se hva Europa sier om dette og hva møtevirksomheten denne uken munner ut i, sier Madsen.

