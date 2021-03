Derfor stenges Oslo ned: Frykter kollaps i smittevernsystemet

NTB Innenriks

Smittetallene har steget til værs i Oslo den siste tiden, mens antall dødsfall på grunn av koronaviruset er lavt. Det henger sammen med at en stor andel av de eldre nå er vaksinert. Likevel innføres de strengeste tiltakene så langt i pandemien.

Det begrunnes med frykt for at intensivkapasiteten blir sprengt, og at smittesporingen blir umulig hvis smitten fortsetter å øke.

– Husk dette: Forutsetningen for at vi skal ha kontroll over denne situasjonen, er at hele apparatet med testing, isolasjon, smittesporing og karantene fungerer. Hvis smitten blir for høy, over for lang tid, risikerer vi at systemet kneler. Da mister vi kontrollen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

