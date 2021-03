Alle kommuner i Viken hasteinnkalt til møte hos Statsforvalteren

NTB Innenriks

Det opplyser rådgiver Kari Øyen Gay ved Statsforvalteren til Romerikes Blad.

Statsforvalteren har jevnlig møte med kommunene i regionen, og dette møtet skulle ha funnet sted tirsdag, men kommunene ble istedenfor hasteinnkalt en dag tidligere. Det bekrefter statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland overfor VG.

– Vi hadde egentlig innkalt kommunene til et møte i morgen, men i har fremskyndet møtet til i dag. Vi har også hatt møter med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i helgen, opplyser hun.

– Hovedformålet med møtet er å få en forståelse blant kommunene i Oslo og Viken om at vi må ha en felles innsats for å få ned R-tallet. Økningen i smitte er for sterk fra dag til dag nå, og vi må ha en samlet innsats for å få den ned, sier Svarstad Haugland.

Hun utelukker ikke at det kan bli aktuelt med delvis regionale tiltak.

Flere møter

Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) bekrefter at de er blant dem som skal delta i møtet. Lørdag var det registrert 49 smittetilfeller i kommunen det siste døgnet, som er ny rekord.

– I kommunen hadde vi i tillegg et møte i går kveld, og vi skal ha et nytt beredskapsmøte klokka 15, sier Bergheim.

Flere kommuner både på Romerike og i flere andre steder i Viken har varslet nye beredskaps- og krisemøter denne uken.

Stigende trend

I Asker og Bærum er det registrert 17 nye smittetilfeller i Asker, mens 21 er registrert i Bærum. I Drammen er det registrert 54 personer med koronasmitte, og i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden totalt 50 nye tilfeller.

I Oslo har 3.300 personer fått påvist smitte de siste 14 dagene, Siste døgn ble det påvist 275 nye smittetilfeller. Smittetrykket er størst i bydelene Stovner og Grorud.

Trenden i Viken fylke er dermed stigende, med 275 nye smittetilfeller det siste døgnet. Også antall sykehusinnleggelser er på vei opp i regionen.

193 av koronapasientene er nå innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst. Det er 16 flere enn dagen før. Ikke siden 7. april i fjor har det vært flere innlagte i helseregionen. Da var tallet 213.

