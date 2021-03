54 nye smittetilfeller i Drammen

NTB Innenriks

Drammen kommune opplyser på sine nettsider at 39 av tilfellene er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For fem av personene er smitteveien ukjent, mens smittesporingen ikke er avsluttet for de siste ti.

I forrige uke ble det påvist 285 nye smittetilfeller i Drammen, noe som er det høyeste antallet i løpet av en sjudagersperiode siden 18. november i fjor.

Formannskapet i Drammen vedtok søndag å gjeninnføre en lokal forskrift med tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte.

– Det blir gjort fortløpende vurderinger av om tiltakene som nå er innført, er tilstrekkelige eller om vi må vurdere enda strengere tiltak for å stanse smittespredningen, sier Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg (Ap).

(©NTB)