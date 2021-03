34 prosent av vaksinedosene har gått til helsepersonell

NTB Innenriks

– Det er ikke til å legge skjul på at vi har fått rapporter om at flere i kommunehelsetjenesten som ikke er kritisk eller har direkte pasientkontakt, har fått første vaksinedose. Vi er derfor bekymret for at utpekte risikogrupper har fått tilsvarende færre vaksiner. Det er nå viktig å vaksinere risikogruppene, sier seksjonsleder Are Stuwitz Berg ved FHI til avisa.

Han påpeker at det også kan være mørketall fordi ikke alle kommuner fører opp årsaken til vaksinering.

– Vi har også inntrykk av at det er store forskjeller mellom kommunene i hvordan de praktiserer veiledningen de har fått fra FHI. Vi har heller ikke mulighet til å detaljstyre 356 kommuner, sier Berg.

FHI har i et informasjonsbrev 10. mars bedt kommuner som allerede har vaksinert sitt prioriterte helsepersonell, om å vente med å vaksinere helsepersonell videre.

