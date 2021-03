Drammen skjerper reglene etter smitteøkning

NTB Innenriks

Etter påtrykk fra Folkehelseinstituttet (FHI) om å gjøre noe med smittespredningen i kommunen, vedtok politikerne søndag kveld å stenge treningssentre, kino, museer, samt å forby alkoholservering i det offentlige rom. Det legges også begrensninger på hvor mange du kan invitere i ditt eget hjem.

Restriksjonene kommer drøyt to uker etter at den midlertidige forskriften som først ble innført for å begrense smittespredningen, ble opphevet 26. februar, skriver Drammens Tidende.

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) innkalte til ekstraordinært møte i formannskapet søndag kveld etter at smittetallene i byen har økt kraftig den siste tiden. Under møtet sa hun at det er trist at byen på nytt må innføre lokal forskrift om restriksjoner for å stagge spredningen av viruset.

– Barn og unge har levd i ett år med pandemi, ett år er en stor del av livet deres. Jeg håper grepene vi gjør nå, er nok til at det forhåpentligvis er siste gang jeg trenger å innkalle dere til å stramme til ytterligere, sa Berg.

Det var søndag registrert 23 nye smittetilfeller i Drammen siste døgn. Dagen før var smittetallet 66.

Elleve i formannskapet stemte for de skjerpede tiltakene, mens fire stemte mot.

(©NTB)