Byrådet i Oslo kan stenge skoler og forby sammenkomster

NTB Innenriks

– Vi vurderer ekstraordinære tiltak fram mot påske, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en epost til NTB søndag.

Bakteppet er at koronasmitten øker trass i de siste innstrammingene. Det siste døgnet er det påvist 223 nye koronasmittede i Oslo, nesten dobbelt så mange som samme dag i forrige uke. Johansen mener situasjonen er svært krevende, særlig fordi den britiske virusvarianten, som er langt mer smittsom, nå er helt dominerende i Oslo.

Skoler kan bli stengt

– Vi er nødt til å stoppe smitten og sette inn de tiltakene som er nødvendig for å ta tilbake kontrollen, sier han. Byrådet har nå bedt om faglige råd for hvilke tiltak det kan være.

Smitten har særlig økt blant skoleelevene, og Johansen sier til TV 2 at det derfor kan bli aktuelt å stenge skolene.

Lillestrøm kommune besluttet søndag å stenge Skjetten skole hele neste uke på grunn av et større smitteutbrudd.

Nakstad: – Det haster

Det haster med å få kontroll på smitten i yngre aldersgrupper i og rundt Oslo, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han sier til NTB søndag at hans frykt er at den raske spredningen skal sette hele systemet med testing og smittesporing i fare.

– Smittetallene er nå så høye at det begynner å bli problematisk å få testet, analysert prøver og smittesporet i de bydelene og nabokommunene hvor smitten er høyest, advarer han.

– Vi er bekymret for at vi ikke lenger skal klare å spore smitten og sette nærkontakter i karantene. For da klarer vi heller ikke å bremse smittespredningen like effektivt. Det vil føre til stadig økte innleggelser i Oslo-regionen.

Forby sammenkomster

Smittetrykket er størst i bydelene Grorud og Stovner øst i Oslo. Der er 1 prosent av befolkningen blitt smittet på bare to uker.

Et annet tiltak som Oslo-byrådet nå diskuterer, er forbud mot sosiale sammenkomster. De neste 14 dagene må Oslo settes i «hvilemodus», sier Johansen.

Smittevernoverlege i Oslo Frode Hagen peker på at tiltakene ble ytterligere strammet inn for et par dager siden.

– Vi må se om disse har en effekt før vi vurderer veien videre. Smittetrykket er høyt over hele byen, og foreløpig er det ikke noe som skulle tilsi at man bør differensiere tiltakene ytterligere fra bydel til bydel, sier han.