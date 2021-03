Bedrifter får ikke søke lønnsstøtte før i mai

NTB Innenriks

Søknadsportalen åpner 3. mai, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

Det er Skatteetaten som skal forvalte ordningen. Søknadsprosessen og utbetalingene vil i stor grad være automatiserte. Det blir også full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte.

– Skatteetaten skal gjøre sitt beste for at det skal være enkelt for bedrifter å søke. Vi vil samtidig sørge for god kontroll for å hindre misbruk av ordningen, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Ordningen innebærer at kriserammede bedrifter kan få inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt som de setter i arbeid igjen etter permittering.

– Vi må unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Målet med denne ordningen er at de som er permittert, skal komme raskere tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og gjelder ut juni.

Bedrifter som søker penger innen utgangen av mai, vil kunne få første utbetaling før sommeren. Det vil deretter bli en ny søkemulighet i september.

