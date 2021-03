Alle involverte i slåsskamp i Larvik overført til sykehus

NTB Innenriks

Alle fem ble skadd i slåsskampen som ble utløst etter at to biler støtte i hverandre ved Nordbyen kjøpesenter i Larvik søndag ettermiddag. Først ble tre personer sendt til akuttmottaket på sykehuset i Tønsberg ved 17-tiden. Et par timer senere ble også en mann i 20-årene, som var pågrepet og siktet i saken, og en kvinne i 40-årene, send til sykehus.

– Etter vurderinger fra lege ble den pågrepne og vedkommende på legevakten overført til akuttmottaket. Det er hodeskader på alle fem. Foreløpig kategorisert som «ikke alvorlige». Der blir de inntil videre, skriver operasjonssentralen i Sørøst ved 20-tiden søndag kveld.

Slåsskampen fant sted i 17-tiden, opplyser politiet.

– Det skal ha oppstått diskusjon som utartet etter et trafikkuhell ved handlesenteret. Det var to biler som hadde vært borti hverandre, og det var både kvinner og menn involvert, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det skal ikke ha blitt benyttet våpen under konfrontasjonen, men ambulansepersonell som kom til stedet, vurderte det først til at to kvinner, én i 40-årene og én i 30-årene, samt en mann i 20-årene måtte til sykehuset i Tønsberg for behandling. Den fjerde, en kvinne i 40-årene, ble først kjørt til legevakten i Larvik, men altså overført til sykehuset senere på kvelden

Alle de involverte er fra Sandefjord.

