23 nye smittetilfeller i Drammen

20 av de nye tilfellene er nærkontakter av allerede påviste tilfeller. Én har påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de siste to personene, opplyser kommunen på sine nettsider.

Ved Brandengen skole, Åskollen skole, Galterud skole, Fjell skole, Marienlyst skole og Drammen videregående skole er det påvist smittetilfeller som medfører karantene.

De siste to ukene har det vært voldsom smitteøkning i Drammen. Lørdag ble det meldt om 66 nye smittetilfeller, det fjerde høyeste antallet nye smittetilfeller i kommunen i løpet av pandemien.

Senere søndag er det innkalt til ekstraordinært møte i formannskapet. I møtet klokken 18 blir et forslag til forskrift om nye koronatiltak behandlet, og strengere restriksjoner ventes.

Ifølge Drammens Tidende vil det trolig bli innført full skjenkestopp og forbud mot å samle flere enn ti personer i eget hjem. Brudd på den lokal forskriften kan straffes med bøter eller fengsel. Det betyr at man for eksempel kan få 2.000 kroner i bot for ikke å bruke munnbind der det er påbudt.

Rådmannen har foreslått at forskriften har virkning fra natt til mandag.

Totalt har 2.717 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte siden begynnelsen av mars 2020. 46 koronasmittede personer har dødd.

