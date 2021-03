Tre helsearbeidere innlagt med blodpropp

NTB Innenriks

Aftenposten meldte lørdag at to helsearbeidere var innlagt, mens OUS opplyser til VG at ytterligere én helsearbeider er innlagt på sykehus med blodpropp.

Ifølge Aftenposten er de to helsearbeiderne relativt unge, begge skal nylig ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

Hedda Holth, pressevakt ved OUS sier til NTB at de tre er ansatt i helsevesenet, men ikke ved OUS. De er innlagt på sykehuset på grunn av komplikasjoner knyttet til blodpropp som er oppstått etter at de har fått AstraZeneca-vaksine.

Gransking

Det granskes nå om tilfellene av blodpropp kan knyttes til vaksinasjon, skriver avisen.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Legemiddelverket hasteinnkalte lørdag til en pressekonferanse klokken 16 om status for mistenkte bivirkninger i forbindelse med AstraZeneca-vaksinen.

Fredag kom det melding om at en yngre helsearbeider i Innlandet som hadde fått AstraZeneca-vaksinen, var død. Det er foreløpig uvisst om det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet.

Pause i Norge

I en pressemelding fredag skriver FHI at de avventer flere opplysninger før dødsfallet kan vurderes nærmere.

Fra Danmark kom det tidligere denne uka meldinger om at en person var død som følge av blodpropp etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksine. Torsdag valgte FHI å sette AstraZeneca-vaksinen på pause mens videre utredning pågår.