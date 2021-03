Stoltenberg kommer ikke hjem for å hjelpe Ap

NTB Innenriks

Men det er ikke aktuelt med noe comeback i norsk politikk til høsten for Stoltenberg, som fyller 62 år førstkommende tirsdag.

– Det er ikke er aktuelt, og jeg gjentar det gjerne: Jeg kommer ikke hjem til høsten. Jeg har ikke andre planer enn å fullføre jobben min her, sier Stoltenberg til Aftenposten.

I oktober 2022, etter åtte år som Natos generalsekretær, er det slutt. Før han ble utnevnt til Nato-sjef i 2014 var Stoltenberg veldig tydelig på at hans tid i norsk politikk ville være over:

– Jeg kommer ikke til å komme tilbake i norsk toppolitikk, sa han til P4 i april 2014. Han la likevel til at han håpte å bli aktiv i Arbeiderpartiet igjen, men på et annet nivå.

På spørsmål om han mener det samme i dag, svarer Stoltenberg ja.

– I den forstand at jeg ikke har noen andre planer enn å fullføre jobben min her. Og jeg vet jo ikke helt hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem. Men det har jeg ikke tenkt å bruke tid på heller. Jeg er trygg på at jeg finner noe meningsfylt å gjøre, sier han.

