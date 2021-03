Oslo får 18.000 vaksiner neste uke – sju av ti doser til Oslo øst

NTB Innenriks

Til uken får Oslo 13.100 ekstra Moderna-doser, etter at FHI gikk inn for det de kaller en «beskjeden skjevfordeling» av vaksiner.

Alle ekstradosene skal brukes i bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, sier Oslos helsebyråd Robert Steen til VG.

– Det gjør at vi blir ferdig med vaksinering av gruppen 75 til 85 i disse bydelene, og i tillegg får vi kommet et stykke inn på aldersgruppen under, 65 til 75, sier Steen til VG.

Utover de ekstra Moderna-dosene har Oslo fått beskjed om at de skal få 5.076 Pfizer-doser. Resten av dosene fordeles likt mellom bydelene som før, etter andel eldre.

