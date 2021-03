66 nye smittede i Drammen siste døgn

NTB Innenriks

49 av de smittede er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist smitte etter reise i utlandet. For de øvrige 16 personene som nå har fått påvist smitte, er smitteveien ukjent for tolv, mens smittesporing fortsatt pågår for de siste fire tilfellene, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Denne utviklingen må vi ta på største alvor alle sammen. Dagens smittetall er det fjerde høyeste vi noen gang har rapportert i Drammen kommune under pandemien. Utviklingen går i feil retning, og vi har en stor jobb foran oss for å unngå at veldig mange av kommunens innbyggere blir smittet og i verste fall alvorlig syke eller kan dø av denne sykdommen, sier ordfører Monica Myrvold Berg.