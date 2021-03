33 smittetilfeller i Bastøy fengsel

NTB Innenriks

– Status for smittesituasjonen ved Bastøy fengsel per lørdag 13. mars 2021 er at 31 innsatte er smittet av covid-19. Det er fire flere enn onsdag denne uka, skriver Kriminalomsorgen i en oppdatering lørdag ettermiddag.

I tillegg er også to ansatte smittet, skriver Kriminalomsorgen. Mens de smittede fangene holdes i isolasjon, er de øvrige innsatte i fengselet i karantene. Også et ikke oppgitt antall av de ansatte er satt i karantene.

Det for tiden i overkant av 100 innsatte i Bastøy fengsel.

– Situasjonen er etter både fengselsledelsens og helsevesenets vurdering under kontroll, skriver fengslet.

– De innsatte er også stort sett ved godt mot, men en del av dem er utrygge ut fra smittesituasjonen, sier fengselsleder Kåre Birger Grebstad.

(©NTB)