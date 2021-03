Norske sykehus har brukt utstyr med forfalsket bevis på sterilisering

NTB Innenriks

Nå er det kritisk mangel på infusjonsutstyr til pumper som blir brukt til å frakte medisin inn i blodet til pasientene, skriver Bergens Tidende.

Alle sykehusene i Helse vest, Helse nord og Helse Midt-Norge bruker pumper fra den samme leverandøren, i tillegg til mange andre sykehus i Europa.

Dette er vanlig engangsutstyr som brukes daglig på de fleste avdelingene på sykehusene.

Legemiddelverket sier de ser alvorlig på situasjonen, som rammer både Norge og store deler av EU. Sykehusinnkjøp, som handler inn utstyr til alle sykehusene i Norge, jobber nå med å inngå avtaler med andre leverandører.

Da leverandøren Becton Dickinson varslet Haukeland om at det var leveranseproblem, og at det ikke ville komme nye leveranser når lageret gikk tomt, satte sykehuset i verk planer for rasjonering av utstyret og å finne alternative metoder, sier fagdirektør Marta Ebbing ved Haukeland.

I mangel på andre alternativer har imidlertid sykehuset besluttet å likevel bruke infusjonssettene det er snakk om.

(©NTB)