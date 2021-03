Koronatiltakene stoppet svømmeundervisningen i fjor

NTB Innenriks

– Vi er svært bekymret for de elevene som gikk i 4. trinn forrige skoleår, sier Jan Kjensli, utviklingskonsulent i Norges Svømmeforbund, til Utdanningsnytt.

En rapport fra kommunerevisjonen i Oslo viser at kun 20 prosent av skolene tilbyr svømmeopplæring på 5. til 7. trinn.

– Det betyr at de elevene som ikke oppnådde ferdighetsmålet om å være svømmedyktig ved utgangen av 4. trinn har små muligheter til å oppnå dette, med mindre de har foreldre som kan lære barna å svømme eller har mulighet for at barna kan delta på svømmeopplæring på fritiden, sier Kjensli.

– Elevene har etter opplæringsloven krav på at skolen skal yte de ressurser som er nødvendige for at elevene skal kunne oppnå fastsatte kompetansemål, understreker han.

