Helsedirektoratet anbefaler at innreiserestriksjonene opprettholdes fram til midten av april

NTB Innenriks

Samtidig anbefales det at det ikke gis unntak fra karantenebestemmelser for toppidrettsutøvere, kommer det fram i et svar fra Helsedirektoratet og FHI til Helse- og omsorgsdepartementet.

Anbefalingen kommer på smittevernfaglig grunnlag. Blant annet heter det videre at fremtidige lettelser i innreiserestriksjonene først bør gis når smittesituasjonen i landet er stabil og helst nedadgående, med ledig kapasitet i kommunene til testing, isolering og smittesporing.

Samtidig bør det være større kapasitet til å teste et økt antall tilreisende på grensen, ifølge Helsedirektoratet.

