Høie: Vi må være forberedt på grenserestriksjoner i sommer

NTB Innenriks

– Vi må være forberedt på at vi må ha kontroll på innreise og utreise med tanke på risiko for framtidige mutanter, sa Høie på spørsmål fra NTB på regjeringens pressekonferanse fredag.

Helseministeren opplyser at man kan gjenåpne grensene gradvis med ulike kontrollmekanismer, samt at tempoet i vaksineringen vil ha betydning for hvem som kan reise og ikke. Likevel advarer han altså om at man må være forberedt på restriksjoner.

– Det vil også avhenge av situasjonen internasjonalt, la Folkehelseinstituttets Line Vold til.

Hun minnet om at det var relativt fri flyt mellom Norge og flere land i Europa sommeren 2020 da det var lavt smittetrykk.

(©NTB)