Guri Melby: Stengte skoler og barnehager er en for høy pris å betale

NTB Innenriks

For ett år siden fikk alle barn og ungdommer i Norge beskjed om å være hjemme fra barnehagen og skolen. Kunnskapshull har oppstått som følge at skoler har måttet holde stengt.

– Nå er det et år siden vi stengte ned, og jeg har jo egentlig hele veien forsvart den beslutningen ut fra den kunnskapen vi hadde da, forteller kunnskapsministeren. Nå sier hun at det er en hovedprioritet å kunne holde skoler og barnehager åpne.

– For høy pris

– Vi har begynt å få såpass mange rapporter om de negative konsekvensene ved å stenge helt ned. Jeg skal gjøre det jeg kan for at skoler og barnehager skal holde åpent. Å holde barn borte fra skolen i ukevis mener jeg vi ikke kan. Det blir en for høy pris å betale, sier hun til NTB.

Regjeringen er i ferd med å endre trafikklyssystemet skolene har brukt det siste året. Planen er å komme i mål neste uke.

– Vi har gitt Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i oppdrag å gå gjennom veilederne våre. Målet er å presentere et enda bedre verktøy for skolene og barnehagene, så de kan holde åpent, sier hun.

Melby mener man på venne seg til å leve med noe smitte så lenge skoler og barnehager holdes åpne. Et viktig element blir å finne ut hvor mange som er utsatt dersom det oppstår smitte.

– Bruker mye tid

– Er det mulig å love at man kan unngå nedstenging av skoler og barnehager på et nasjonalt nivå?

– Jeg vil signalisere at jeg gjør det jeg kan for at en nasjonal nedstenging ikke vil skje, så det prioriterer jeg mye tid til. Det siste året har lært oss at det er lite vi kan love helt sikkert, men det må noe spesielt til for at vi skal gå over til heldigital skole over hele landet igjen, forteller Melby til NTB.

Hun legger til:

– Men det betyr samtidig at det kan være skoler eller kommuner som må holde stengt i kortere perioder.

(©NTB)